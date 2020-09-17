Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
ANKARA,
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