Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Doğu Akdeniz 'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

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