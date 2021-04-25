Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a taziye telefonu - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak, babasının vefatından dolayı taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bugün doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Tatar'a babasının vefatından dolayı taziyelerini sunmuştur" denildi.