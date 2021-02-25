Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Müslümanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Müslümanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı

25.02.2021 21:23

Hırvatistan'da, Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir zaman yalnız değilsiniz.

Hırvatistan'da, Müslüman cemaatinin temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Türkiye ve Türk halkı olarak her zaman sizin yanınızdayız." dedi.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Hırvatistan'a giden Çavuşoğlu'nu, ziyaretinin ilk durağı olan Zagreb İslam Merkezi'nde, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Hırvatistan İslam Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz Hasoviç ve Hırvatistan Müslüman cemaati temsilcileri karşıladı.

Meşihad'ı ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Size Türkiye'den çok selam getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk halkının selamını getirdik." ifadesini kullandı.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'ın da kendisinden Meşihad'ı ziyaret etmesini istediğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu mesajı getirdim, hiçbir zaman yalnız değilsiniz Türkiye ve Türk halkı olarak her zaman yanınızdayız. Dost Hırvatistan'da böyle güzel bir İslam merkezini görmekten de mutluluk duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Meşihad'ın çalışmalarının hem Müslümanlar hem de gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

Buluşmada duygulanan ve gözleri dolan Müftü Hasoviç de konuşmasında, Çavuşoğlu'nu merkezde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu'nun ziyaretini "Hırvatistan'daki Müslümanlar için büyük bir gün" olarak nitelendiren Hasoviç, "Bugün hem iyi günde hem kötü günde her şeyi paylaşabildiğimiz kardeşimizin olduğunun göstergesi. Sayın Erdoğan'ın, 2016'da burayı ziyarete gelmesi bizim de ümmetin bir parçası olduğumuzun işaretiydi." diye konuştu.

Hırvatistan'da Müslümanların, nüfusun yüzde 1,5'ini oluşturduğunu aktaran Hasoviç, "Hırvatistan'da sadece yüzde 1,5 olmamıza rağmen tek başına olmadığımızı gördük. Dolayısıyla ne desek azdır. Önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'na ve size ettiğimiz dualardır." dedi.

Hasoviç, Hırvatistan'da vatandaşlara sunulan tüm haklara sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından 1991-1995 yılları arasında gerçekleşen Anavatan Savaşı'nda şehit olan Müslümanlar anısına yapılan şehitliği de ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Müslümanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Müslümanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Müslümanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Müslümanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Müslümanlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı - Son Dakika


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