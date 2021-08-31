Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç'e forma hediyesi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yaptığı görüşmenin ardından Basketbolda Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes takımının tüm takım tarafından imzalanmış formasını hediye etti.