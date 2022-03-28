BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TOPLANTILARIN BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ - Son Dakika
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TOPLANTILARIN BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ

28.03.2022 02:59
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TOPLANTILARIN BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan müzakereye ilişkin "Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de gerçekleşecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TOPLANTILARIN BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ - Son Dakika


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