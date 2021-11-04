Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında, "Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu büyükelçilerle ilgili krize de değindi. Çavuşoğlu sorunun, büyükelçiler geri adım attığı için çözüldüğünü belirtti.
Öte yandan Suriyeli mültecilerle de ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı - Son Dakika