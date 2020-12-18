Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü - Son Dakika

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü

18.12.2020 13:54
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü, System.String[]

Son dakika dünya haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ikili ilişkiler ve savunma sanayii konularını görüşmek üzere Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ikili ilişkiler ve savunma sanayii konularını görüşmek üzere Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, yargı konusunda Ukrayna'daki gelişmelerden dolayı Shmyhal'a memnuniyetlerini ifade etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki resmi ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin de katıldığı görüşmede, savunma sanayii ve ikili ilişkileri değerlendirildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZAYA YAKIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin artan bir ivmeyle devam ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin "Sonuç odaklı bir toplantıydı" dedi. Çavuşoğlu, iki ülke arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaya yakın olduğunu Ukrayna Başbakanı Shmyhal'dan duymaktan memnun olduklarını belirtti.


Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Bakan, Kiev, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatından sonra koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi
Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu         
13:57
Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı         
13:28
Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek         
12:23
Yasadışı yollarla ele geçirilen tarihi eseler süpürge kutusu ve yedek lastiğin içinden çıktı Yasadışı yollarla ele geçirilen tarihi eseler süpürge kutusu ve yedek lastiğin içinden çıktı         
12:08
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu         
17:13
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 14:04:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei