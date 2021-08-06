Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı arayarak, Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı bugün telefonla arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Dendias da 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki orman yangınları için telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. - ANKARA