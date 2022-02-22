Son dakika... Bakan Çavuşoğu, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika... Bakan Çavuşoğu, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması

22.02.2022 17:06
Son dakika... Bakan Çavuşoğu, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasında olduğunu belirterek, diplomasi altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasında olduğunu belirterek, diplomasi altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin kançılarya binasının açılışında konuştu.

Dakar'da ilk konsolosluğun 1909'da kurulduğunu, ilk elçiliğin de 1962'de açıldığını anımsatan Çavuşoğlu, bugün de bu açılışla ikili ilişkilerde yeni bir aşamanın başladığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, "Diplomaside etkin olmak için sahada olmak gerekir. Bu amaçla diplomasimizin altyapısını da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla, hamdolsun, dünyanın en büyük diplomatik ağına sahip 5 ülkesinden biri olduk." dedi.

Büyükelçilik binasını yapan Türk şirketlere de teşekkür eden Çavuşoğlu, Selçuklu mimarisinin benimsendiği yeni elçilik binasıyla vatandaşa daha iyi hizmet verileceğini anlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal makamlarına da iş birlikleri için teşekkür ederek, "Senegal'i tanımlayan 'teranga'yı, yani Senegal misafirperverliğini ve ortak kültürümüzün örneklerini her ziyaretimizde tecrübe ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu bina, iş birliği ve ilişkilerin sembolü"

Senegal Dışişleri Bakanı Sall de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in selamlarını ve tebriklerini iletti.

Sall, bu kançılaryanın sadece Türk bayrağının dalgalandığı bir bina olmadığını, derinlikli, verimli ve çok boyutlu iş birliği ve ilişkilerin sembolü olduğunu dile getirdi.

Senegal'in Afrika'nın giriş kapısı olduğunu anımsatan Sall, Senegal'de Türk bayrağını dalgalanmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sall, sözlerini "Yaşasın Senegal, yaşasın Türkiye." ifadeleriyle sonlandırdı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Senegal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Çavuşoğu, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği binasının açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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