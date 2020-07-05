Son Dakika | Bakan Dönmez: Ana şebekeye uzak yerlere taşıma yoluyla doğal gaz götüreceğiz - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Dönmez: Ana şebekeye uzak yerlere taşıma yoluyla doğal gaz götüreceğiz

Bir son dakika haberine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle ana şebekelerimize uzak olan yerleşim yerlerimizde taşıma yöntemi ile doğal gazı götürmek için çalışmalar sürüyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle ana şebekelerimize uzak olan yerleşim yerlerimizde taşıma yöntemi ile doğal gazı götürmek için çalışmalar sürüyor. İnşallah oraları da en kısa sürede doğal gaza kavuşturmuş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Dönmez'i Nuri Demirağ Havalimanı'nda Vali Salih Ayhan, AK Parti'li milletvekilleri İsmet Yılmaz ile Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri ve il protokolü karşıladı. Bakan Dönmez, ilk olarak Vali Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Dönmez, burada şeref defterini imzaladı. Vali Ayhan, Bakan Dönmez'e Selçuklu Devleti'nin simgesi çift başlı kartal tablosu hediye etti.

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Bakan Dönmez, daha sonra valilik binasındaki Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dönmez, Sivas'ın enerji üretiminde şanslı illerden olduğunu belirterek, "Sivas enerji ve tabii kaynaklar alanında 17-18 yıl öncesine gittiğimizde yıllık sadece 3 milyon lira yatırım almışken geçtiğimiz bu rakam 104 milyon olmuş. Enerji ve tabii kaynaklar alanında. Son 18 yılda ise kamu ve özel olarak toplamda 2 milyar 120 milyon lira yatırım yapılmış. Sivas elektrik kurulu gücünde de şanslı illerimizden biri. Neredeyse tükettiğinin 5 katını üreten santral kurulu gücümüz var. Kangal'da, yerli kömüre dayalı linyit kömür santralimiz var. Birçok hidroelektrik santralimiz var. Güneş ve rüzgar santrallerimiz var. Hem yerli hem de yenilenebilir kaynaklar açısından Sivas şanslı kentlerimizden" diye konuştu.

BELEDİYENİN GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİNE DESTEK

Bakan Dönmez, Sivas Belediyesi'nin enerji üretiminin bir kısmını karşılayabileceği güneş enerjisi santrali projesine destek verdiklerini belirterek, "Belediyemizin enerji giderlerini azaltmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili birkaç proje sundular. Biz bakanlık olarak bu projeleri destekliyoruz. IPA fonlarından 1 megavatlık güneş enerji santralinin desteklenmesi kararını almıştık. Hayırlı olsun. Sivas Belediyesi bundan böyle tükettiği elektriğin bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmiş olacak" dedi.

2 İLÇE DOĞAL GAZA KAVUŞACAK

Ulaş ve Yıldızeli ilçelerine 2 yıl içinde doğal gazın geleceğini aktaran Bakan Dönmez, "2005 yılında Sivas'a doğal gazı getirmiştik. İl merkezi, ilçe ve beldelerle birlikte toplamda 10 yerleşim yerinde 150 bine yakın abone doğal gazı kullanabilmektedir. Çağdaş, konforlu ve temiz yakıtta artık Sivas'ımız da sonuna kadar kullanıyor. 2 ilçemiz var. İnşallah önümüzdeki yıl içinde 2021 ve 2022'de bitecek. Yıldızeli ve Ulaş'a da doğal gazı götürüyoruz. Diğer ilçe ve beldelerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle ana şebekelerimize uzak olan yerleşim yerlerimizde taşıma yöntemi ile doğal gazı götürmek için çalışmalar sürüyor. İnşallah oraları da en kısa sürede doğal gaza kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.


- Sivas
Fatih Dönmez, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Dönmez: Ana şebekeye uzak yerlere taşıma yoluyla doğal gaz götüreceğiz - Son Dakika

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