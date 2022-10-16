Son Dakika | Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

16.10.2022 13:40
Son Dakika | Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde işlemler bitinceye kömür üretimine ara verdiklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde işlemler bitinceye kömür üretimine ara verdiklerini bildirdi.

Bakan Dönmez, maden ocağı bölgesinde yaptığı açıklamada, dün itibarıyla 41 işçinin cenazesinin çıkarıldığını anımsattı.

Bugün de teknik güvenlik ve emniyet ekiplerinin ocakta kısmi devam eden yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve değer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı tamamen kontrol altına alacağız. Sonrasında tabi tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi ve benzer teknik işlemler devam edecek. Tabii ki bu işlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz." diye konuştu.

Bakanlarla sahada inceleme ve taziyelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dönmez, "Kimliklerin tespiti anlamında ciddi görevler düşüyordu, çok seri şekilde hareket ettiler. Hem başsavcımıza hem Adalet Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Dönmez'den Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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