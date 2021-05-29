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Son dakika! Bakan Dönmez: "Denizli'de 290 santral enerji üretiyor" - Son Dakika

Son dakika! Bakan Dönmez: "Denizli'de 290 santral enerji üretiyor"

29.05.2021 16:18
Son dakika! Bakan Dönmez:

Son dakika ekonomi haberine göre Denizli Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, kent genelinde 290 santralin enerji ürettiğini söyledi.

Denizli Enerji Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, kent genelinde 290 santralin enerji ürettiğini söyledi. Çiftçiye yönelik müjde veren Bakan Dönmez, sulama ihtiyacı için kullanılacak enerji için her ilçeye mobil güneş paneli sözü verdi.

Bir dizi ziyaret ve Denizli Enerji Koordinasyon Toplantısı için Denizli'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediye Başkanları ve STK'ları enerji firmaları ile buluşturdu. Enerji alanından yapılan hizmetler ve taleplerinin konuşulduğu toplantının ardından Bakan Dönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizli'de 300 bine yakın doğalgaz abonesini olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Bugün yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda inşallah diğer ilçelerimize de doğalgazı götürmek için gerekli kararları aldık. Bugüne kadar toplam abone sayısı itibariyle baktığımızda 300 bine yaklaşan abonemiz var. Kapasite bunun neredeyse 50-60 bin üzerinde. Diğer vatandaşlarımızı da süratle doğalgaz konforuna kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu yatırımın bir yerde karşılık görmesi açısından önemli. Bugüne kadar Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerimize gaz verdik. Şu anda doğalgaz verilmeyen ilçelerimiz Babadağ, Çal, Baklan, Çameli, Bekilli, Çardak, Beyağaç, Güney, Bozkurt, Kale ve Buldan ilçelerimiz var. Bunlar içerisinden yaptığımız ilk değerlendirmelerde nüfus ve tüketim potansiyeli dikkate alarak bu ilçelerimizin büyük bir kısmına İnşallah doğalgaz götüreceğiz. Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal ile alakalı boru gazı götürmek suretiyle bir kısmına SNC dediğimiz taşıma yöntemiyle doğalgaz götürerek doğalgaz konforunu ulaştırmış olacağız" dedi.

"Bu yıl 350 milyon TL yatırım yapıldı"

Son 18 yılda Denizli'ye 3,8 milyar TL yatırım yapıldığını belirten Bakan Dönmez, "Biz Denizli'ye kadar son 18 yıldır sadece enerji alanında 3,8 milyar TL'lik yatırım yapmışız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırım tutarı 350 milyon TL. Önümüzdeki yıl için planladığımız yatırım tutarı bundan az olmayacak. Sadece elektrik yatırımına 500 milyon TL'lik bir yatırımdan söz ediyoruz. Gaz, madencilik ve diğer alanları da eklediğimizde en az 100-150 milyon TL daha koyduğumuzda katlanarak devam edecek bir yatırımdan bahsediyoruz. Sadece Denizli'de 2 bin megavat kurulu gücümüz var. Jeotermal burada özellikle öne çıkıyor. Doğalgaz çevrim bu bölgede çalışıyor. Toplam 290 tane santral çalışıyor. Bunların bir kısmı lisansız dediğimiz, artık son dönemde biraz daha kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulu santraller" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'den her ilçeye mobil güneş paneli sözü

Çiftçiye yönelik müjde veren enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tarımsal sulamada enerji maliyetlerinin düşürülmesi adına güneş santrallerine öncelik verirsek Tarım Bakanlığı ve DSİ ile görüşüyoruz. Sulama dönemi zaten güneşli sezon. Güneşten elektriği üretip, o üretilen elektrikle sulama yaparsak, maliyetlerimiz belki de sıfırlamak iddialı olur ama minimum seviyelere düşer diye düşünüyorum. Hatta mobil seyyar üniteler de var. oraya şebekelerin gitmesine gerek yok. Off Grid dediğimiz şebekeden kopuk ama örneğin traktörün arkasına römorka güneş panellerini yerleştiriyorsunuz, tarla tarla gezebiliyor. Hem şebeke maliyetlerinin önüne geçebiliriz hem de bedellerin önüne geçmiş oluruz. Buna biz teknik destek vermeye hazırız. Belediyemizde buna öncülü etsin. Bazı noktalara sabit tesis gerebilir. Güneş paneli üreticilerinden bir sponsorluk almış olalım. Şimdi bir düşününce 1 adet az olabilir. Her ilçeye bir tane yapalım örnek olsun. Çardak Organize Sanayi Bölgesine doğalgazı getireceğiz. Onun sözünü de verdik" diye konuştu. - DENİZLİ

Son dakika! Bakan Dönmez: Denizli'de 290 santral enerji üretiyor
Son dakika! Bakan Dönmez: Denizli'de 290 santral enerji üretiyor
Son dakika! Bakan Dönmez: Denizli'de 290 santral enerji üretiyor
Son dakika! Bakan Dönmez: Denizli'de 290 santral enerji üretiyor
Son dakika! Bakan Dönmez: Denizli'de 290 santral enerji üretiyor

Türk Lirası, Doğalgaz, Denizli, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Bakan Dönmez: 'Denizli'de 290 santral enerji üretiyor' - Son Dakika Ekonomi


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