Son dakika! Bakan Dönmez: İranlı firmaların ülkemizde yatırım gerçekleştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika

Son dakika! Bakan Dönmez: İranlı firmaların ülkemizde yatırım gerçekleştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz

28.04.2021 14:44
Son dakika! Bakan Dönmez: İranlı firmaların ülkemizde yatırım gerçekleştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizler, İranlı firmaların ülkemizde yatırım gerçekleştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizler, İranlı firmaların ülkemizde yatırım gerçekleştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin İran'da bulunan yatırımcılarının İran'a ekonomik ve ticari olarak kattıkları artı değerin takdire şayan olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Türkiye-İran 28. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na video konferasla katılan Bakan Dönmez, KEK toplantılarının mevcut ilişkileri değerlendirmek, ticari ilişkiler için yeni yollar bulmak, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi kapsamında etkin bir platform sunduğunu bildirdi. Türkiye-İran 28'inci Dönem KEK Toplantısı sırasında alınan kararların uygulanması için ilgili kamu ve özel sektör kurumlarını teşvik edeceklerini belirten Dönmez, "Mutabakat zaptı ile ortaklaşa belirlediğimiz hedeflerimizin hayata geçirilmesi akabinde ekonomik ve ticari ilişkilerimizde önemli yer tutan konularda ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Zira, Türkiye-İran 28. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı iki ülke teknik heyetleri tarafından gerçekleştirilen verimli müzakerelerin bir neticesidir" dedi.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'Bakan Dönmez, Türkiye ve İran arasındaki fuarların ve ticaret heyetlerinin artırılması konusunda da uzlaşılmaya varıldığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Gerek Türkiye-İran İş Konseyi'nin gerek diğer özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerine desteğimiz devam edecektir. Fuarlar, iş konseyleri ve ticaret heyetlerinin iki ülkenin iş insanlarını bir araya getirecek ve iki ülke ticari ilişkilerini geliştirecek ana platformlar olması sebebi ile bizler için önemi büyüktür. Özellikle salgın sonrasında ikili ticari ilişkilerimizdeki ivmelenme bu projeler ile daha da artacaktır. İki dost ülkenin yatırımcılarının üretim ve ticari faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi bizler için çok önemlidir. Bizler, İranlı firmaların ülkemizde yatırım gerçekleştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin İran'da bulunan yatırımcılarının İran'a ekonomik ve ticari olarak kattıkları artı değerin takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bu noktada karşılıklı olarak yatırımcılarımıza gerekli hukuki teminatın, gerek ulusal gerekse uluslararası standartlarda sağlanması gerekmektedir. Karşılıklı olarak ülkemizin İran'da bulunan yatırımcılarını iki ülkenin yasal çerçeveleri kapsamında desteklemeye devam edeceğiz."'SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ OLMUŞTUR'

Bakan Dönmez, Türkiye ve İran arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam temellere dayalı olması için bu alandaki işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Dönmez, "Bu minvalde, 28'inci Dönem Toplantımız kapsamında KOSGEB ve İranlı muadili ISIPO arasında bir Eylem Planı'nın müzakerelerinin başarılı bir şekilde nihayete erdirilmesi hususunda uzlaşıya varılmıştır. 2019 yılı sonundan bu yana koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde, sağlık alanında işbirliğinin önemini bir kez daha tecrübe ettik. Bu kapsamda, KEK toplantımızda ele alınan önemli hususlardan biri de sağlık alanında işbirliği olmuştur. Buna göre, ülkemiz ve İran'ın salgın döneminde edindiği tecrübeleri karşılıklı olarak paylaşmalarına dair planlamalar yapıldı. Her iki ülkenin sağlık sisteminin daha iyi noktalara gelmesinde komşu ülkelerin işbirliği önem arz etmektedir" diye konuştu.


Fatih Dönmez, Türkiye, Yatırım, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Dönmez: İranlı firmaların ülkemizde yatırım gerçekleştirmelerinden memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika


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