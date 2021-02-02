Son dakika: Bakan Elvan: "110 milyar liralık alacak yapılandırıldı" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Elvan: "110 milyar liralık alacak yapılandırıldı"

02.02.2021 13:37
Son dakika: Bakan Elvan:

Son dakika ekonomi haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı.

Yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirten Elvan, "Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020'de başlayıp, 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakan Elvan: '110 milyar liralık alacak yapılandırıldı' - Son Dakika Ekonomi


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