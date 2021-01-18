Bakan Elvan: "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz."

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Bakan Elvan: '2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz.' - Son Dakika Ekonomi

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