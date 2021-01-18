Son dakika! Bakan Elvan: "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz."
18.01.2021 08:47
Son dakika haberine göre Bakan Elvan: "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.
Bakan Elvan: "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Bakan Elvan: '2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz.' - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu 30 metre yükseklikte asılı kalan aracın içindeki 2 kadın kurtarıldı Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi