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Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1 - Son Dakika

Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1

16.11.2021 10:39

Son dakika habere göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır dedi.

İstanbul'da 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi düzenleniyor. Kongrenin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. Burada konuşan bakan Elvan, Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir. Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm, enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor. Karşımızdaki enflasyonun; arz ve talep kaynaklı sebeplerinin yanında, fiyatlama davranışları ve bekleyişler kanalıyla da bozulan bir yapısı var. Her bir kök nedene karşı uygulanacak politika seti de farklılaşmak durumunda. Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır diye konuştu.

Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1
Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1
Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1
Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1

Togo Cumhuriyeti, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Döviz Kuru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BAKAN ELVAN ENFLASYONLA MÜCADELEYİ KARARLI BİR ANLAYIŞLA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ ÖLÇÜDE DÖVİZ KURU İSTİKRARA KAVUŞACAK -1 - Son Dakika
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