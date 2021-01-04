Son dakika: Bakan Elvan: "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve...
04.01.2021 13:44
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Elvan: "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.
Bakan Elvan: "Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız." - ANKARA
Bakan Elvan, Kamu, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Bakan Elvan: 'Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve... - Son Dakika Ekonomi
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