Son dakika... Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
22.02.2021 12:31
Son dakika haber... Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
Bakan Elvan: "(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk."
Reform, Tisk, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Bakan Elvan: '(TİSK heyetiyle) Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk.' - Son Dakika Ekonomi
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