Bakan Elvan: TL mevduatlarındaki stopaj indirim süresini eylül sonuna uzatıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,