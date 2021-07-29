Son dakika! Bakan Elvan: "TL mevduatlarındaki stopaj oran indirimini Eylül sonuna kadar uzatıyoruz" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz" dedi.

Bakan Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)