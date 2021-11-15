Son dakika! Bakan Ersoy: "Bakanlığımız hemen her alanda, ihtiyacı tümüyle karşılayacak en iyi teknolojik çözümleri tercih etmektedir" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşması imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de gerçekleştirilen imza töreninde konuştu.