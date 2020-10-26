Son dakika: Bakan Ersoy'dan 'Karaelmas Ekspresi' müjdesi (3) - Son Dakika

KARADENİZ'İN ZEUGMASINDA İNCELEMED BULUNDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Ankara- Zonguldak hattında yeniden faaliyet göstermesi planlanan Karaelmas Ekspresi'yle Ankara'dan başlattığı yolculuk kapsamında Karabük'e geldi. Karaelmas Ekspresi güzergahı boyunca bulunan önemli kültür noktalarını gezerek, incelemelerde bulunan Ersoy, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devam eden 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan Hadrianapolis Antik Kenti'ndeki kazı alanlarını inceledi, kazı başkanı Ersin Çelikbaş'tan bilgi aldı.

Yasin ALDEMİR/ ESKİPAZAR (Karabük), -