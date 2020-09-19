Son Dakika: Bakan Ersoy: Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nde sona gelindi - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nin plan aşamasına geldiğini söyleyerek, 10 aylık süreçte projenin sonuçlanacağını ifade etti. Ersoy, "Bu süre içinde planlar tamamlanacak. Her ay bu toplantıları yapacağız. Ben de düzenli olarak İzmir'e gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi' ile ilgili basın toplantısına katıldı. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen toplantıya; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Çok sayıda oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de toplantıda yer aldı.