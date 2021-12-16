Üye Girişi
BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

16.12.2021 21:52

ÜSKÜDAR Belediyesi tarafından projelendirilen Haluk Dursun Kütüphanesi, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla hizmete açıldı.

ÜSKÜDAR Belediyesi tarafından projelendirilen Haluk Dursun Kütüphanesi, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla hizmete açıldı. Bakan Ersoy" Ülkesini ve milletini seven her bireyin öncelikli sorumluluğu kendisini donatmak, bilginin önce takipçisi sonra üreticisi olmaktır" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Haluk Dursun Kütüphanesi İstanbulluların hizmetine girdi. 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adını taşıyan kütüphane, Dursun'un doğum günü olan 16 Aralık tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla hizmete açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ailesi, çalışma arkadaşları, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye vermesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

"KENDİSİNE YAKIŞAN BİR ESERLE BÜTÜNLEŞİYOR"

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Merhum Ahmet Haluk Dursun'un adının verildiği anlamlı bir icraatı hizmete açmak için sizlerle burada bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle kıymetli hocamızı bir kez daha rahmetle anıyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğrenmeye, öğretmeye ülkesine ve milletine hizmet üretmeye adanmış bir ömrün adı bugün burada bir kez daha kendisine yakışan bir eserle bütünleşiyor. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, gençlerin önünü açmaya, onların özgüvenli, donanımlı, sorumluluk alan ve fark yaratan bireyler olmasını sağlamaya çok önem veriyordu. Şöyle diyordu gençlere seslenirken, 'Merak etmeye kendinizi alıştırın. Öğrenmenin başı merak etmektir.' Bunun ardına daha birçok öğüt eklemiş, soru sorma alışkanlığı edinin ve öğrenmeye doymayın tavsiyelerinde de bulunmuştur" dedi.

"ZAMANA DEĞER KATACAK MEKANLAR HALİNE GETİRİYORUZ"

Ülkesini ve milletini seven her bireyin öncelikli sorumluluğu kendisini donatmak, bilginin önce takipçisi sonra üreticisi olmaktır diyen Ersoy, " Bilmek ile ilim sahibi olmak arasındaki fark da burada yatar. Biz bilginin ve ilim sahiplerinin asırlık mirasına ev sahipliği yapan kütüphaneleri bu yüzden çok önemsiyoruz. Vaktinizi en verimli şekilde geçirebileceğiniz bir anlayışla kütüphaneleri sosyal yaşam alanları, sergilerle atölyelerle, eğitim ve etkinliklerle zamana değer katacak mekanlar haline getiriyoruz. İnşa ettiğimiz hemen her eserde kütüphane olmasına özen gösteriyoruz. Cumhuriyetimizin 98'inci yaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezini hizmete açtık. Dünyanın en önemli 10 kültür merkezinden biri olan bu muazzam kültür ve sanat kompleksi artık halkımızın emrine amadedir. Opera ve tiyatro salonu, sineması, müzik stüdyosu, atölyeleri, sergi salonları derken burayı çok geniş yelpazede bir içeriğe sahip kıldık. Sözünü ettiğim bilinçle yeni AKM'ye bir de kütüphane kazandırdık." diye konuştu.

"2022'DE RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ"

Konuşmasına devam eden Ersoy, "İhtisas kütüphanesi olarak kurgulanan sanat, müzik, mimarlık, tasarım gibi başlıklara odaklanan zengin içeriğiyle bütün sanatseverler ve araştırmacılar için önemli bir merkez olma özelliği taşıyan bir mekandan bir kütüphaneden bahsediyoruz. 2022'de Rami Kışlası Kütüphanesini İstanbul'a kazandıracağız. 51 bin metrekare açık, 36 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul'un en büyük dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden birini inşa ediyoruz. Her yaş grubundan ve her kesimden insanımız bu muhteşem eserde kendisine hitap eden içerikler, etkinlikler ve hizmetler bulacak. İnanıyorum ki Türkiye'nin en çok ziyaret edilen eserlerinden biri olacak. Çok farklı bir konsept ile tasarlanıyor. İnşallah 2022 sonuna yetiştireceğiz." şeklinde konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Hem böylesine güzel bir kütüphanenin daha Üsküdar'a kazandırılmış olması gençlerimiz için çok güzel haber diğer taraftan da Haluk Dursun hocamızın ismini yaşatılması. Tabi ki bizim de benzer çalışmalarımızdan Fuat Sezgin Vakfı'ndaki çalışmalarımızda bir yandan Fuat Sezgin hocamızın neler yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Diğer vurgum da benim her zaman Fuat Sezgin gibi bir insan bizim zamanımızda yaşadı vurgusu. Onların kıymetini bilmek, onlar gibi olmaya çalışmanın beyhude bir çaba olmadığını hatırlatmak önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla Haluk Dursun diye bir insan yaşamış evet. Bizim zamanımızda yaşamış, neler yazmış neler yapmış. Belli ki çok iyi bir insanmış. ve bu yaşadığımız dünyada tüm zorluklara kötülüklere rağmen çok iyi insanların olduğunu çok fazla iyiliklerin olduğunun gençlerin görmesi gerekiyor. Gelecekle ilgili kaygılanıp dururken aslında gelecekle ilgili çok güzel şeylerin parçası olabileceklerini anlamaları gerekiyor. O itibarla hem bu kütüphanenin hem de Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılmasının Üsküdarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

40 bin baskılı, 25 bin dijital kitabın yer aldığı Haluk Dursun Kütüphanesi, aynı anda 200 gencin ders çalışmasına imkan yaratacak. Gençlerin 7 gün 24 saat ders çalışabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kütüphanede aynı zamanda gençlere ikramlar da yapılacak.

BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Üsküdar Belediyesi, Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Dursun, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:06 Yerli SİHA hakkında Fransız Capital dergisinden yorum: Peynir ekmek gibi satılıyor
21:46 Volkan Demirel ile hocalık için anlaşma sağlandı
21:44 Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor
21:23 Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
Yerli SİHA hakkında Fransız Capital dergisinden yorum: Peynir ekmek gibi satılıyor Yerli SİHA hakkında Fransız Capital dergisinden yorum: Peynir ekmek gibi satılıyor         
22:06
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 22:15:10. #1.12#
SON DAKİKA: BAKAN ERSOY HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement