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Son dakika... Bakan Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz"

25.11.2021 12:09

Son dakika haberler: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz" ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

"Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresine katılarak konuşma yaptı.(3)

Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz
Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz
Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz
Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz
Son dakika... Bakan Ersoy: Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz

Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Ersoy: 'Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Ersoy: "Turizmde bütün ülkeler potansiyel misafirimiz ama aynı zamanda bütün ülkeler potansiyel rakibimiz" - Son Dakika
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