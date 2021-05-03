Bakan Gül'den Ankara Adliyesi'ne ziyaret - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Adliyesi'ni ziyaret ederek koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri inceledi.

Bakan Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ile birlikte adliyedeki bazı birimleri ziyaret edip, personelle sohbet etti. Tam kapanma sürecindeki esnek çalışma uygulamaları hakkında Akça'dan bilgi alan Bakan Gül, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Yılmaz Çiftçi'yi de ziyaret edip, görevinde başarılar diledi. Ziyareti sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Gül, "Adliyede kesintisiz adalet hizmetlerini sürdüren arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Onların şahsında özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

ACİL İŞLER İÇİN YARGISAL FAALİYETLER SÜRDÜRÜLÜYORÖte yandan Adalet Bakanlığının internet sitesinde, tam kapanma döneminde adliyelerde alınan tedbirlerle ilgili bilgilere yer verildi. Bilgilendirmede, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan tam kapanma tedbirlerinin yargılama faaliyetleri yönünden değerlendirilmesi amacıyla 27 Nisan'da toplanarak, hali hazırda uygulanmakta olan tedbirlere ek olarak yeni birtakım önlemlerin alınmasını yönündeki kararı hatırlatıldı. Kurul, İlk Derece Adli ve İdari Yargı, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine tutuklu ve acil işler dışındaki yargısal faaliyetlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu. BAKANLIK HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIBilgilendirmede alınan önlemler şu şekilde yer aldı: Türkiye genelindeki adliyeler, icra daireleri ve Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde 29 Nisan ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bir dizi düzenlemeye gidildi. Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgınına yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar yapılacak sınav ve mülakatları ileri bir tarihe erteledi. Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve bağlı birimlere tedbirlerle ilgili yazılar gönderildi. Yazılarda, alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması ve kamu hizmetlerinin aksamaması şartıyla asgari sayıda personel (örneğin her mahkeme kaleminde en az bir personel) ile çalışılacak şekilde, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin azami düzeyde uygulanması istendi.ALINAN BAŞLICA ÖNLEMLERAdalet Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle, adliyelere maskesiz girilemezken, Hayat Eve Sığar kodu kontrolünden sonra giriş yapılabiliyor. Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanıyor. Ön bürolar mümkün olduğu ölçüde dış mekanlarda konumlandırılırken, yapılan kontrollerde ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendiriliyor. Adliyeler düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve yeterli sayıda antiseptik bulunduruluyor. Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek, vatandaşların bulunacakları alanlar ise 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde düzenlenirken, ortak alanlarda bulunan koltuklar da seyreltildi. Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Adliye içi ile otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıda görülen iş ve işlemlerde hakim, Cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulunduruluyor. Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri yerine ortam havalandırması yapılıyor. UYAP ve SEGBİS kullanımı da yaygınlaştırılıyor.

Haber: ANKARA,