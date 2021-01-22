Son Dakika | Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' söylemine sert tepki - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' söylemine sert tepki

22.01.2021 13:07
Son Dakika | Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' söylemine sert tepki, System.String[]

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklamasına tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklamasına tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye'nin ulaşım ve altyapı projelerinde dünyaya örnek olduğunu açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen bakanlar, bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİN CUMHURBAŞKANI'NA SÖZDE DİYEN, MİLLETE DE AYNI ŞEYİ SÖYLER"

Toplantıda ilk sözü alan Adalet Bakanı Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kullandığı 'sözde Cumhurbaşkanı' sözüne sert tepki gösterdi. Milletin bu söyleme gereken cevabı gereken şekilde vereceğini belirten Gül, "Biz, seçim akşamından itibaren rozetimizi hükümet olarak, belediye olarak indirdik. Tüm hemşehrilerimiz bizim için hizmet götürülmesi gereken vatandaştır. Bizde sözde vatandaş, özde vatandaş yoktur. Bugün ana muhalefet partisi liderinin milletin oyları ile seçilmiş kişiye 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bir ifade kullanması, onların vatandaşı da 'sözde vatandaş, özde vatandaş' diye ayırdığının en büyük ispatıdır. Bunlar millete tepeden bakan, milleti makbul olmayan vatandaş diye ayıran, sözde vatandaş, özde vatandaş diye ayıran bir zihniyetin ürünüdür. Milletin oy verdiği, seçtiği kişiye sözde demek, ne demokrasiye, ne insanlığa ne siyasi ahlaka asla yakışmaz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET PARTİSİ GİBİ BİR MİSYON ÜSTLENMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret partisi gibi bir misyon üstelendiğini de aktaran Bakan Gül, "Cumhurbaşkanı'na hakaret partisi gibi adeta misyon üstlenmeye çalışan, Cumhur olmasa, halk olmasa ne güzel halkçılık yaparız diyen bu anlayışın milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Biz yolumuza devam edeceğiz. Milletimize siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun, nereli olursa olsun, hizmet götürmeye 18 yıldır olduğu gibi yine devam edeceğiz. Bizim nazarımızda sözde, özde vatandaş yoktur. Nerede doğarsa doğsun herkes bu memleketin asli vatandaşıdır, birinci sınıf vatandaşıdır. Bu anlayışla, ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAYATTA DİKİLİ AĞACI OLMAYANLAR BİZİM PROJELERİMİZİ ALGILAYAMAZ"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye'nin ulaşım ve altyapı projelerinde dünyaya örnek olduğunu aktardı. Türkiye'de ulaştırma projelerinin akarsu gibi geçtiği her yerin yaşam kalitesini arttırdığını da vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Ulaşım ve altyapı projelerimiz akarsu gibi geçtikleri yerlerin yaşam kalitesini arttırıyor. Hizmetlerimiz üretimi, sanayiyi ve ekonomiyi geliştiriyor. Biz bu projelerimize o yüzden farklı bir gözle bakıyoruz. Yaptığımız yatırımların kısa sürede geri dönüşlerini alıyoruz. Projelerimiz hem bölgenin gelişmesine çok büyük katkılar sağlıyor, hem de insanımızın yaşam kalitesini arttırıyor. Bizim yaptığımız projeleri algılayamayanlar, hayatta dikili ağacı olmayanlar farklı manipülasyonlarla eleştiriler yapıyorlar. Eleştirebilirler, sonuçta onların hayatları, planları yapmama üzerinedir. Bir taraftan biz uzaya uydularımızı gönderiyoruz, bir taraftan hızlı trenlerimizi yapıyoruz, bir taraftan otoyollarımızı bir bir hizmete açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YAPTIĞIMIZ PROJELER DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR"

Türkiye'nin yaptığı projelerin dünyaya örnek olduğunu ve dünyanın gelişmiş ülkelerinin bu projeleri hayranlıkla izlediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Öyle otoyollar yapıyoruz ki dünyada eşi ve benzeri yok. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri büyükelçilerini bizlere gönderip yaptığımız alt yapı projelerini, nasıl yaptığımızı, kimle yaptığımızı gelip bize soruyorlar. Bilgi ve birikimlerimizi herkese aktarıyoruz. Amacımız dünyanın en gelişmiş en büyük 10 ekonomisi olma yolunda alt yapıdaki eksiklerimizi bir bir tamamlamak. Biz her gün üzerine koyarak, devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"28 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK, KAZA ORANLARINI YÜZDE 80 AZALTTIK"

Türkiye'de son 18 yılda 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ve bu yollar sayesinde kaza oranlarında yüzde 80 oranında azalma olduğunu, bunun da binlerce canın kurtulması anlamına geldiğini belirten Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke genelinde 28 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu dile kolay geliyor ama burada taşıt haraketliliği yüzde 170 oranında artarken kaza oranları yüzde 80 oranında azalma oldu. Bunun anlamı bu yatırımlarla binlerce can kurtarıldı. Biz vatandaşın hayatını kolaylaştıran konforlu hizmetler yapıyoruz ve bıkmadan usanmadan yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' söylemine sert tepki - Son Dakika


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