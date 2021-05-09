Son dakika: Bakan Gül, havalimanı adliyesinde nöbet tutan yargı mensubu ve personelle sahur yaptı - Son Dakika

Bakan Gül, havalimanı adliyesinde nöbet tutan yargı mensubu ve personelle sahur yaptı

İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede nöbet tutan hakim, savcı, adli tıp doktoru ve zabıt katipleriyle sahur yaptı.

Adalet Bakanı Gül, yurt içi ve dışı seyahatleri bulunan vatandaşların yargısal işlemlerinden dolayı mağdur olmamaları için faaliyete geçirilen Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Birimi'nde nöbet tutan yargı mensubu ve personelle bir araya gelerek sahur yaptı. Bakan Gül sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece sahurumuzu Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Biriminde nöbet tutan hakim, savcı, adli tıp doktoru ve zabıt katiplerimizle yaptık. Adalet hizmetini kesintisiz sürdüren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'e sahur programında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş eşlik etti.