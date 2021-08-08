Son dakika... Bakan Gül: Ormanlarımızı hiçbir yapılaşmaya açmayacağız - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, yangın bölgelerinde yaptığı incelemeler sırasında "Ormanlarımızı hiçbir yapılaşmaya açmayacağız, orman dışı hiçbir amaç için kullandırtmayacağız. Bu Anayasamızın bir hükmüdür" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Marmaris, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde belde ve köylere giderek, yangından etkilenen alanları inceledi. Bakan Gül, soğutma çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kavaklıdere ilçesindeki Çamlıbel Mahalle Meydanında vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Bakan Gül, ülkemizin çok büyük bir afetle karşı karşıya geldiğini, bölge halkının yaşadığı yangın felaketinin tüm Türkiye 'nin yüreğini sızlattığını söyledi. Bir daha böyle acıların, sıkıntılarının yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, başından itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olarak milletin yanında yer aldığını vurguladı.'BU ÜLKE BİZİM, ORMANLAR BİZİM, DOĞA BİZE EMANET'Halkın da elinden gelen güçle bu seferberliğe destek çıktığını belirten Gül, "Bu sıkıntıların hep beraber üstesinden gelmeye çalıştık. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın da büyük geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim" dedi. Yangın felaketi karşısında tüm kurumların, kuruluşların ve vatandaşların tek yürek olduğuna değinen Gül, şunları kaydetti: "Şunu da bir kez daha gördük ki, o ormanda bulunan ağaçlar farklı farklı türde olsa bile, hep birlikte o ağaçlar ormanı bir araya getiriyor. Bizler de ne olursa olalım 7'den 77'ye, düşüncemiz ne olursa olsun, nasıl bir orman yanınca hepimiz koşup oraya söndürmek için gidiyorsak, bu ülkede de hepimiz aynı ruh ile beraber yaşıyoruz. O ormandaki ağaçlar gibiyiz nasıl onlar yanınca yüreğimiz yanıyor, hep birlikte bu ülke bizim, ormanlar bizim, bu doğa bize emanet. Bu duyguyla orayı korumak daha da güzelleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu, kimse biz orada yüreğimiz yanarken, ormanımız yanarken 'ne olursa olsun' demedi. Herkes o yangına o ateşe bir karınca misali, nasıl bir katkım olur nasıl bir su taşırım, nasıl söndürürüm diye hep beraber çalıştı. Sizler o gün çok büyük bir gayret gösterdiniz. Kavaklıdere'ye gelmemesi, Çamlıbel'e, Menteşe'ye gelmemesi için çok büyük bir fedakarlık gösterdiniz. Allah sizden razı olsun."'BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'Adalet Bakanı Gül, yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi ve doğanın canlandırılması için devletin tüm kurumlarının elinden geleni en iyi şekilde yapacağını anlattı. Yanan alanların yapılaşmaya açılmayacağını vurgulayan Gül şöyle devam etti: "Açıkça söyleyeyim orada yanan kaç ağacımız varsa, biz orayı yeşillendireceğiz, eski hale getireceğiz, asla ama asla oraya hiçbir yapılaşmaya, hiçbir imara, orman dışı hiçbir amaca kullandırtmayacağız. Bu bizim anayasanın amir hükmü, emredici hükmü, hem bizim doğaya olan saygımız hem kendi inancımız ve bu konuda ki yaklaşımımız budur. Asla ve asla orada yanan ağaçların yerine farklı bir amaçla hiçbir şekilde kullanılmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz, bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz. Hep beraber takipçisi olacağız yeşil vatanımızı da hep birlikte koruyacağız."Bakan Gül, Çamlıbel, Kavaklıdere, Menteşe'de can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu, maddi kayıpların telafisinin ise mümkün olduğunu vurguladı.'ELBİRLİĞİ İLE DAHA DA YEŞİLLENDİRECEĞİZ'Bakan Gül, bu vatanın ormanıyla deniziyle bizlere emanet olduğunu anımsatarak, buraların korunması hususunun herkesin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Korumak için hep birlikte çaba gösterileceğine değinen Gül, "İnşallah elbirliği ile daha da yeşillendireceğiz. Çocuklarımıza gençlerimize daha güzel, daha yeşil bir orman bırakacağız" diye konuştu.Bakan Gül, yangınla ilgili ilk günden itibaren adli merciler, idari tüm mercilerin ve kolluğun detaylı takip yürüttüğünü belirtti. Bu konudaki soruşturmaları büyük bir titizlikle takip ettiklerini ifade eden Gül, şunları kaydetti: "Alacağımız, aldığımız bu konuda her türlü yine tedbirler daha fazlası neler yapılır bunların da takipçisiyiz. Tüm bakanlarımız, ilgili bakanlarımız burada. Tüm hasarları yerinde tespit ediyoruz. Bir toplu iğne bile olsa vatandaşımızın uğradığı hangi zarar varsa o zararları hep beraber gidereceğiz. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. Milletimiz 84 milyon tüm dünyada örnek çalışkanlığıyla, büyüklüğüyle bir milletiz. Biz birlikte iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte kardeş bir şekilde ülkemizi daha güzel yarınlara hep beraber taşıyacağız. Türkiye güçlü bir Türkiye, milletimizi çok büyük bir millettir. Bu milletin ferdi olmak, bu milletin bir mensubu olmak en büyük gurur, en büyük şeref."

Bakan Gül, öte yandan Kemerköy Termik Santrali'ni ve Milas'taki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezini ziyaret etti.