Son dakika: Bakan Gül: "Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Gül: "Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır"
23.03.2021 14:59
Son dakika gündem haberine göre Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni Çocuk Adalet Merkezi simülasyon kısa filmi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni
Çocuk Adalet Merkezi simülasyon kısa filmi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. (1)
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