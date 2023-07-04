Son Dakika: Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak - Son Dakika
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Son Dakika: Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak

04.07.2023 12:09

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklilerin beklediği müjdeyi verdi. Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Tüm gözler yarına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur maaş düzenlemesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"ÇOK KAPSAMLI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ REFAH KALİTESİNİ ARTIRMAK"

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

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Vedat Işıkhan, Memur zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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