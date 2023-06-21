Bakan Vedat Işıkhan: Memur ve emekli zammı için temmuzda torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak - Son Dakika
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Bakan Vedat Işıkhan: Memur ve emekli zammı için temmuzda torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

21.06.2023 13:17

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve emekli zammı için torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" dedi.

Asgari ücretin 11.402 TL olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek." dedi.

"HEDEFİMİZ HERKESİ MEMNUN EDECEK SONUCA ULAŞMAK"

AK Parti grup toplantısı öncesinde TBMM'de gazetecilerle konuşan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Vatandaşların yanında olduklarını belirten Işıkhan ayrıca "Çalışanlarımızı, memuru ve emekliyi enflasyona ezdirmeme konusu en önemli olan unsur" dedi.

YORUMLAR (10)
  • sus ceo: Ben zamdan önce hayat pahalılığı için tedbir almanızı isterim. Bu maaş zammı iki ay sonra eriyecek. Çünkü ne zaman maaşa zam yapsanız herşeyin fiyatını artırıyor sunuz. Kısacası adam gibi ekonomik kararlar alın. Kulaktan dolma ekonomik tedbirlerden vazgeçin. Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • Metin Direk: SAYIN BAKAN İNŞALLAH TORBA YASASIN DA BAĞ KUR LU OLANLAR İÇİN DE SSK MALİYE VE DİĞERLER DE OLDUĞU GİBİ FAİZİNİ SİLİP ANA PARA İÇİN DE YAPILANDIRMA YAPARSINIZ..... Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Ömer Yıldırım: İşe göre ücret.. eşit iş esit ücret..haftada haftasonu bayram tatili olan ..ile hafta sonu ve bayram tatili olmayan nasıl bir olur... Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Vedat Işıkhan: Memur ve emekli zammı için temmuzda torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan: Memur ve emekli zammı için temmuzda torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak - Son Dakika
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