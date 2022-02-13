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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması

13.02.2022 11:47
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, insan hayatına girdiği günden beri kitle iletişiminde devasa değişimlere yol açan radyonun, bugün yeni iletişim teknolojileriyle varlığını ve önemini yaygın biçimde sürdürdüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, insan hayatına girdiği günden beri kitle iletişiminde devasa değişimlere yol açan radyonun, bugün yeni iletişim teknolojileriyle varlığını ve önemini yaygın biçimde sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Mesajında, "Hayatımıza girdiği günden beri kitle iletişiminde devasa değişimlere yol açan radyo, bugün yeni iletişim teknolojileriyle varlığını ve önemini yaygın biçimde sürdürüyor" değerlendirmesinde bulunan Karaismailoğlu, radyo yayınlarının, geleneksel araçların yanı sıra dijital platformlar aracılığıyla da dünya nüfusunun yüzde 95'ine ulaştığını kaydetti.

Karaismailoğlu, "iletişim" ve "iş, eğitim, sosyal yaşam için birbirine ulaşmanın" çağın en önemli ve sürekli gelişen gündemi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz de bu amaçla, hükümetlerimiz döneminde ülkemizin haberleşme sektörüne büyük önem verdik. Bakanlığımıza bağlı Çamlıca Kulesi'nin yayın hayatına başlaması, yayıncılığımızın gelişmesinde önemli aşamalardan birisi oldu. Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi'nin hizmete girmesiyle, dünyada ilk defa 100 ayrı radyo, aynı noktadan ve birbirlerinin güçlerini kesmeden yayın yapabiliyor. Türk dostu Fransız siyasetçi ve edebiyatçı Lamartine, 'Dünyaya son kere bakacaksın deseler bu bakışı İstanbul'un Çamlıcası'ndan isterdim.' demiştir. Şehrimizin kadim güzelliğini, dillere destan manzarasını milletimize ve tüm dünyaya kazandırdık. Böylece Çamlıca Kulesi'nin ülkemize kattığı değer, TV ve radyo yayıncılığıyla sınırlı kalmadı. Stratejik konumu ve yüksekliğiyle seyir katlarında İstanbul manzarasının izlendiği cazibe merkezi haline geldi."

Türkiye'deki yayıncı kuruluşlara verdikleri teknik ve idari desteklerin artarak devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "İletişimimizin kesintisiz sürmesi için gelişen teknolojiye hızlı ayak uydurup, önemini her geçen gün artıran radyo yayıncılığını kutluyorum. Dünya Radyo Günü'nde, yayıncı ve medya çalışanlarını tebrik ediyorum. Sinyaliniz net, sesiniz gür olsun." ifadelerini kullandı.

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Adil Karaismailoğlu, Dünya Radyo Günü, Çamlıca, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Karaismailoğlu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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