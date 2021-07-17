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Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: "68 bin 577 km yolda, bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile görev yapılacak" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: "68 bin 577 km yolda, bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile görev yapılacak"

17.07.2021 11:14
Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika politika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "68 bin 577 km yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı, Türkiye genelinde bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile 7/24 esasına göre görev yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "68 bin 577 km yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı, Türkiye genelinde bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile 7/24 esasına göre görev yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı öncesi İHA'ya konuştu. Kurban Bayramı öncesi karayollarında olası trafik kazalarının önüne geçilmesi için alınan önlemleri anlatarak sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Sözlerine Kurban Bayramı'nın, İslam Dünyası'na ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek başlayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu mutlu günde yolların kan gölüne dönmemesi ve insanlarımızın sevdiklerine acı haber ulaşmaması için çok önemli tedbirler aldık" dedi.

"Mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açacağız"

Her sene ekranlara yansıyan bayram trafiği görüntülerinin oluşmaması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bayram tatili süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açacağız. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"68 bin 577 km yolda olumsuzluklara karşı, bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile 7/24 esasına göre görev yapılacak"

Yollarda oluşabilecek olası sorunlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olacağının bilgisini veren Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere; ülke geneline yayılmış 17 Bölge Müdürlüğü, 119 Bakım Şube Şefliği, 15 Tünel Bakım İşletme Şefliği ve 24 Otoyol Bakım İşletme Şefliğimizde 768 nöbetçi memur personel hazır bulunacaktır. Sorumluluk ağımızda bulunan 68 bin 577 km yolda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı, Türkiye genelinde bin 5 ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile 7/24 esasına göre görev yapılacak olup, trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edilecektir" ifadelerine yer verdi.

"Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını temenni ediyorum"

Bayramların bütünleştirici etkisine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Mübarek bayram günlerinin, milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kaydetti.

"Tedbirlerin her şeyin başında gelen sağlımızı korumak için alındığını unutmamalı ve tüm kurallara riayet etmeliyiz"

Covid-19 salgınının Bayramda unutulmaması gerektiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Maalesef, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle son 2 yıldır bayramlarımızı misafir kabul etmeden evimizde geçirmek durumundaydık. Hamdolsun bu yıl ki Kurban Bayramımızı Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve başlatılan aşı çalışmaları ile azalan vaka sayıları sayesinde sevdiklerimizle birlikte geçireceğiz. Ancak bu elbette tedbiri elden bırakacağımız anlamına gelmiyor. Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinden ödün vermemeliyiz. Bu tedbirlerin her şeyin başında gelen sağlımızı korumak için alındığını unutmamalı ve tüm kurallara riayet etmeliyiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var. Trafik kurallarına uysunlar"

Kurban Bayramı'nda yolculuk yapacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var. Trafik kurallarına uysunlar, sevdiklerinin bayramını acıya dönüştürmesinler.

Araç sürücülerimiz uykusuz, yorgun veya alkollü olarak yola çıkmasın. Yolda sık mola versin ve dinlensin. Araçlarının lastik ve diğer her türlü bakımlarını da yaptırarak yola çıksın.

Ayrıca vatandaşlarımız yola çıkmadan önce yol durumu hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Birimi'nden bilgi alabilirler. Ücretsiz Alo 159 hattından ve KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete sunulmuş olan güzergah analizi programı ile kapalı ve çalışma yapılan yollar hakkında bilgilenebilirler. En uygun güzergah ve alternatiflerini de bu hattan öğrenebilirler." - ANKARA

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: 68 bin 577 km yolda, bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile görev yapılacak

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Türkiye, Kurban, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu: '68 bin 577 km yolda, bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makine ile görev yapılacak' - Son Dakika


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