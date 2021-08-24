Üye Girişi
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz - Son Dakika

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz

24.08.2021 12:56

Son dakika haberleri: ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Giresun'da vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok kısa bir sürede giderdik.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Giresun'da vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok kısa bir sürede giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı tamamladık. Giresun'da olduğu gibi diğer afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun il merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerindeki meydana gelen sel felaketinin yıl dönümünde yazılı açıklamada bulundu. Selin izlerini büyük ölçüde sildiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, afetten en çok etkilenen Dereli ilçesinde yaraların sarıldığını ve hayatın normale döndüğünü belirterek, "Geçen yıl bölgeye ilk ayak bastığımızda korkunç bir tablo vardı. İlk andan itibaren seferberlik ruhu ile bu afetin izlerini silmek için çalıştık. Hızlı bir şekilde, günlük hayatın akışını sağladıktan sonra altyapı çalışmalarına ve kalıcı yapılarımızın inşasına başlayarak bir yıl içinde tüm vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Köprülerimizi, yollarımızı büyük oranda tamamladık. Geçen yıl ve bu yıl bu afetler nedeniyle canlarımızı kaybettik. Acımız ilk günkü kadar taze. Ben bir kez daha sel felaketinde ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi, vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acıların tekrar yaşanmaması için biz bundan sonra da gereken tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.

'KAPANAN 6 ANA YOLU ULAŞIMA AÇTIK'

Afetin ilk anlarından itibaren sel felaketinden etkilenen tüm güzergahlarda en hızlı şekilde müdahaleler yapılarak trafik akışlarının sağlandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "İlk etapta Giresun ilinde sel felaketinden etkilenen 6 adet toplamda 316 kilometrelik yol koridoru belirleyerek 185 adet personel ve 108 adet iş makinesi ile hasar tespit ve aciliyet arz eden kesimlerde iyileştirme çalışmalarına başlamıştık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapanan 6 ana yolun tamamını ivedilikle ulaşıma açtık" dedi.

'BÜTÜN KÖYLERE ERİŞİM SAĞLADIK'

Karaismailoğlu, Dereli, Doğankent, Soğukpınar, Çaldağ, Yağlıdere- Alucra kara yollarında kesintisiz ulaşımı sağladıklarını belirterek, "Kovanlık- Aydındere İl Yolu, Giresun-Çaldağ- İnişdibi İl Yolu, Giresun-Dereli- Şebinkarahisar Devlet Yolu, Espiye-Yağlıdere-Alucra İl Yolu, Espiye-Soğukpınar İl Yolu, Tirebolu-Doğankent Devlet Yolu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Yol Ağında Hasar Gören Diğer Köprüler, Espiye İlçesi Avluca- Ericek Yolu, Dereli İlçesi Akkaya Yolu, KGM Yol Ağı Dışında Grup Köy Yolları Bağlantısını Sağlayan Hasar Gören 15 adet Köprü, 34 Adet Grup Yolundaki toplam 108 adet köy yolunu da kısa sürede vatandaşımızın kullanımına açtık. Afetten etkilenen 2 bin 120 kilometre ağ uzunluğundaki köy yollarında 527 kilometre yol açılarak bütün köylere erişimi sağladık" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ BÜYÜK VE ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYOR'

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçe olan Dereli'de vatandaşların bir yıllık süreçteki değişimden dolayı memnun olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hasar gören altyapının yenilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Her afette bütün arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Geçtiğimiz seneki afette binlerce personel ve araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp vatandaşlarımızı hamdolsun sağ salim kurtarmıştık. Selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp yeniden yaptık. Geçtiğimiz yıl sonunda 6 Şehitler Köprümüzü vatandaşımızın hizmetine sunduk. Dereli ilçemizin merkezindeki Akkaya Köprüsü'nü de tamamladık. Çok yakın bir zamanda onu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Dereli ilçesine ilk geldiğimiz andaki kötü tablo artık yok. Eskisinden daha güzel bir Dereli var. Devletimizin gücü ve tecrübesi ile yollarımız, köprülerimiz, elektrik ve şebeke suyu altyapısındaki sıkıntılar afetin en başından adım adım giderildi. Dereli, sel afetinden çok zarar gördü ancak tüm yaralar sarıldı. Afetin izlerini silmek adına burada gösterdiğimiz gayret ve başarıyı, şu anda 7 gün 24 saat esasına göre mücadele verdiğimiz diğer afet bölgelerinde de ortaya koyuyoruz. Giresun'da olduğu gibi diğer afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz."

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz
Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz

Adil Karaismailoğlu, Hisarcık, Giresun, Dereli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı 15:05 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik 15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü 14:57 Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor

Son Dakika Haberleri
15:11 Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi
15:04 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi         
15:11
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Selahattin Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:05
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı         
13:51
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Afet bölgelerini hızla normale döndüreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement