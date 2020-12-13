Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Niğde Otoyolu 2. kesimini 16 Aralık'ta, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit-Akyazı kesimini 19 Aralık'ta, Elazığ Malatya Yolu...

Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor

Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi

Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi