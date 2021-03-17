Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Bingöl Şehitlik Anıtı"nın açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Bingöl Şehitlik Anıtı"nın açılışına katıldı Açıklaması

17.03.2021 17:07
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizleri bölmeye çalışan sadece PKK değil, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'ı birliğimizi dirliğimizi hedef almış, hala gayrimeşru faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizleri bölmeye çalışan sadece PKK değil, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'ı birliğimizi dirliğimizi hedef almış, hala gayrimeşru faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok şükür ki, vatandaşlarımızın huzurunu, ülkemizin refahını hedef alan bu kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıya Mahallesi'nde yaptırılan "Şehitlik Anıtı"nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, dünyanın karşısına tek vücut halinde dikilerek unutulmaz bir mücadele ile elde edilen 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünün arifesinde olduklarını söyledi.

Anlamlı bir günde gerçekleşen açılışta bulunmaktan ve aziz milletin bir evladı olarak büyük gurur duyduğunu ifade eden Karaismailoğlu, vatanın kurtuluşu için kendi canlarından vazgeçen şehitlerin, bu zaferle sadece milletin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirdiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı azim ve inançla nasıl baş edilebileceğinin kanıtı, gerçek bir destan olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Mehmetçiğin Çanakkale'de sadece silahlı mücadelesi ile değil, verdiği insanlık dersleriyle de düşmana baş eğdirdiğini kaydetti.

Çanakkale'de şehit olan 250 bin vatan evladının "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Dahası Kurtuluş Savaşı'mızın da meşalesini yakmıştır. Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti de Çanakkale ruhu üzerine inşa edilmiştir. İşte bu nedenle büyük küçük bu milletin her ferdinin kalbinde büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri yer etmiştir: 'Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer'."

Vatanın, toprağın, bayrağın, ezanın her ne pahasına olursa olsun korunması ve yüceltilmesi gerektiğini belirten Karaismailoğlu, şehitlerin aziz hatırasına layık olmanın boyunlarının borcu olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bingöl- Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te 33 askerin sivil ve silahsız haldeyken şehit edildiği elim hadise hem Bingöllülerin hem de tüm milletimizin yüreğinde kapanmayan bir yaradır. Bu zalimce katliam ile PKK'nın gerçek yüzü o günden itibaren hafızalarımıza kazınmıştır. Ancak bizleri bölmeye çalışan sadece PKK değil, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı birliğimizi, dirliğimizi hedef almış, hala gayrimeşru faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok şükür ki, vatandaşlarımızın huzurunu, ülkemizin refahını hedef alan bu kirli güçlerin karşısına dikilen kahraman güvenlik güçlerimiz var."

Sınırlar içinde ve ötesinde, gözü ufukta, eli tetikte bekleyen Mehmetçik olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yüce Rabbim, onlardan da onları yetiştiren analardan babalardan da razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Askerimizin ayağına taş değmesine bile içimiz elvermezken, zaman zaman ciğerlerimizi yakan, yüreklerimizi dağlayan haberler alıyoruz. Vatan savunmasında kendilerini feda eden şehitlerimiz, hepimizin kalbinde ölümsüzleşiyor ve tarihin şanlı sayfalarında mevcudiyetlerini devam ettiriyorlar. Mehmetçik bu milletin mukaddesidir. Bu yüzden, Bingöl'e kazandırılan bu eşsiz Şehitlik Anıtı da bizlere ve gelecek nesillerimize şehadet mertebesinin kutsiyetini hatırlatmak ve minnet duygularımızı tazelemek bakımından çok kıymetli. Tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da Bingöl ve Erzurum arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın ebediyen sürmesi dileğinde bulunarak, "Şehitlerimiz için ne söylesek azdır ne yapsak azdır, hiçbir şekilde onların yaptığı fedakarlığın karşılığını veremeyiz. Ama bir nebze de olsa onlara olan minnettarlığımızı, şükranlarımızı, bu tür çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Kadir Ekinci de çok anlamlı bir açılışta bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade ederek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'e "Bingöl, Erzurum ile kadimden beri kardeştir." diyerek Şehitlik Anıtı'nın yapılmasını sağladığı için Bingöl halkı adına teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de komşu illerinin yardımlaşarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlaması gerektiğine işaret ederek, "Şehitlerimiz bu ülkenin temel taşlarıdır. Elbette ki onların güzel hatıralarını yaşatmak onları hatırlamanın her Türk ferdinin vazifesi olduğu biliyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e plaket verdi.

Daha sonra, Karaismailoğlu, şehit aileleri ve protokolle Şehitlik Anıtı'nın açılışını yaptı, ay-yıldızlı anıta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz ile çelenk sundu.

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bingöl Şehitlik Anıtı nın açılışına katıldı Açıklaması
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bingöl Şehitlik Anıtı nın açılışına katıldı Açıklaması
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bingöl Şehitlik Anıtı nın açılışına katıldı Açıklaması
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bingöl Şehitlik Anıtı nın açılışına katıldı Açıklaması
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bingöl Şehitlik Anıtı nın açılışına katıldı Açıklaması
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bingöl Şehitlik Anıtı nın açılışına katıldı Açıklaması
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bingöl Şehitlik Anıtı nın açılışına katıldı Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bingöl Şehitlik Anıtı'nın açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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