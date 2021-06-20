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Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Demirel'i Boğaziçi Köprüsü için eleştiren zihniyet bugün de Kanal İstanbul için değişmedi" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Demirel'i Boğaziçi Köprüsü için eleştiren zihniyet bugün de Kanal İstanbul için değişmedi"

20.06.2021 00:57
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika politika haberi... Isparta'yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in bugünkü adıyla 15 Temmuz Köprüsü'nün temelini atarken dönemin muhalefeti tarafından eleştirildiğini belirterek, "Aynı zihniyetin bugün zerre değişmediğini görmek ülkemiz...

Isparta'yı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in bugünkü adıyla 15 Temmuz Köprüsü'nün temelini atarken dönemin muhalefeti tarafından eleştirildiğini belirterek, "Aynı zihniyetin bugün zerre değişmediğini görmek ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü. Yavuz Sultan Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul, İzmir otoyolu bu kirli propagandanın son ayağı da Kanal İstanbul. Yalan ve yanlış haberlerle kirli algı operasyonlarına başvuruyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Isparta'ya geldi. İlk olarak Isparta Valiliğini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'na Vali Ömer Seymenoğlu, gül ürünlerinin yer aldığı bir sepet hediye etti. Daha sonra Isparta Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada güllerle karşılandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bakan Karaismailoğlu'na belediye biriminde yapılan gül tablosu hediye etti. Hediye takdiminin ardından Başdeğirmen, Bakan Karaismailoğlu'na kentin ulaşım projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı binasına geldi. Bina önündeki resim sergisini gezen Karaismailoğlu daha sonra parti binasında il başkanlığı anı defterini imzaladı. AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, Bakan Karaismailoğlu'na gül ürünlerinin yer aldığı bir sandık hediye etti.

"Demirel'i Boğaziçi köprüsü için eleştiren zihniyet bugün de Kanal İstanbul için değişmedi"

Daha sonra toplantı salonuna geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada partililere hitap etti. Sözlerine 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'i anarak başlayan Bakan Karaismailoğlu, Isparta'nın yetiştirdiği Demirel'in Cumhuriyet döneminin en önemli yatırımlarından biri olan bugünkü adıyla 15 Temmuz Köprüsü'nü hayata geçiren isim olduğunu söyledi. Köprünün temelinin dönemin başbakanı Demirel tarafından 20 Şubat 1970 tarihinde atıldığını belirten Karaismailoğlu, "Proje o dönem çok eleştirilmiş adeta hedef tahtasına oturtulmuştur. İpe sapa gelmez sözler sarf edilmiştir. Dönemin muhalefet partisi Boğaziçi köprüsü bir lüks ve gösteriş yatırımı demişti. Köprünün bir felakete yol açacağı boğazı kurutacağız bile iddia edilmişti. Bugün 15 Temmuz köprüsünden günlük 200 bin araç geçmektedir. Şimdi haksızlığı çoktan ispatlanmış bu sözleri gülünç bulsak da aynı zihniyetin bugün zerre değişmediğini görmek ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü. Bunu son 19 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız ile hayata geçen Türkiye'ye geleceğe taşıyacak her dev eser ve hizmetlerde maalesef görüyoruz. Yavuz Sultan Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul, İzmir otoyolu bu kirli propagandanın son ayağı da Kanal İstanbul. Yalan ve yanlış haberlerle kirli algı operasyonlarına maalesef başvuruyorlar. Bu zihniyet hiç değişmedi. Rahmetli Süleyman Demirel bu kirli zihniyetle mücadele ederek 1970 yılında Boğaziçi Köprüsü'nü inşa etti" diye konuştu.

"19 yıldır Türkiye yerinde saysın isteyenler var"

AK Parti hükümetlerinin 19 yıldır Türkiye yerinde saymasını ve proje üretmesini istemeyenlerle mücadele ettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ancak bu zihniyetin unuttuğu bir şey var bugüne dek millet ne istediyse o oldu, bundan sonra da o olacak. Onlar ayağımızdan tutup aşağıya doğru çekmeye çalışıyorlar ama biz bütün engellemelere rağmen milletimize hizmet etmekten, Türkiye'mize dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet odaklı siyasetten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Kanal İstanbul için ilk köprünün temelini 26 Haziran'da atacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir köşesinde daha iyi bir geleceğe sahip olmak ve gençlere iş sahası açmak için projeler ürettiklerine değinen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Muş-Bitlis arasında bulunan Ağlat Karahasan Malazgirt yolunun açılışını gerçekleştirdik. Isparta'ya da Mardin Midyat yolunun temelini atarak geldik. Bunun yanı sıra Doğu, Batı, Kuzey, Güney eksenli orta koridor aracılığıyla ülkemizin küresel bir güç olmasına çok önemli katkılar sunacak Kanal İstanbul projemizin başlangıcı da olacak ilk köprümüzün temelini sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 26 Haziran'da atacağız. AK Parti hükümetleri olarak 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ağımızı 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı projemizle dünya demiryolu taşımacılığında kısa sürede söz sahibi olduk. Bu hat ile ülkemiz Pekin'den Londro'yu uzanan orta koridoru ve demir ipek yolunun en stratejik bağlantı demiryolu haline geldi. Dünya ticaretinin yüzde 80'i üzerindeki deniz yollarında da kararlılıkla ilerliyoruz. Türk sivil havacılığında da tarihi başarılara imza attık. İnşaatını dahi tamamlayamazlar dedikleri İstanbul Havalimanı'nı 4 yıl gibi kısa sürede Türkiye ekonomisine kazandırdık. Bugün karşı çıktıkları İstanbul Havalimanı pandemiye rağmen Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında lider durumunda bulunuyor. Kısaca ulaştırma alanında Türkiye'de yıllardır bulunan altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası koridora dönüştürdük."

Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, Bakan Karaismailoğlu'na Isparta32 Spor forması ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte yer aldığı bir tablo hediye etti.

Ziyaretlerin ardından Bakan Karaismailoğlu, inceleme yapmak için Isparta-Burdur Dostluk yolu şantiyesine geçti. - ISPARTA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz, İstanbul, Isparta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: 'Demirel'i Boğaziçi Köprüsü için eleştiren zihniyet bugün de Kanal İstanbul için değişmedi' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Demirel'i Boğaziçi Köprüsü için eleştiren zihniyet bugün de Kanal İstanbul için değişmedi" - Son Dakika
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