Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdüğünü duyurdu - Son Dakika

- Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdüğünü duyurdu

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgın sonrasında dünya ekonomisinde yaşanan daralmaya rağmen haberleşme sektöründeki ivmenin hız kesmediğine dikkati çekti ve üçüncü çeyrekte sektörün yüzde 19 büyüdüğünü açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu" değerlendirdi. Dijitalleşme konusuna vurgu yapan Karaismailoğlu, Covid-19 salgını ile alışkanlıkların değiştiğini, hayatın her alanında dijitalleşmenin, bilişim ve elektronik haberleşme teknolojilerine bağlı olduğunu kaydetti. İnternete taşınan her hizmetin, şebekelerde kullanılan veri miktarı ve bağlantı sayısına artış olarak yansıdığını ifade eden Karaismailoğlu, taleple gelen büyümenin ilerleyen günlerde fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni taleplerin yatırıma dönüştürülmesi gerektiğini aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şimdiye kadar bu noktada kapasite sorunu yaşanmamasının yatırımlardaki sürekliliği gösterdiğini belirtti.

Ekim ayında düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası sonunda elektronik haberleşme alanındaki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin sektörle birlikte belirlendiğini anımsatan Karaismailoğlu, sektördeki büyüme ve yatırımlardaki ivmelenmenin bu hedefleri gerçekleştirebilmek için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

3,6 milyar TL yatırım yapıldı

Yapılan yatırımların sektöre etkisine dikkati çeken Karaismailoğlu, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde sektördeki net satış gelirlerinin yüzde 19 artarak 23,8 milyar lirayı aştığını bildirdi. Yılın üçüncü çeyreğinde işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarının 3,6 milyar lira seviyelerinde olduğuna işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Mobil abone sayısı 86,9 milyon olurken, abone yaygınlığının yüzde 104 olduğu belirlendi. Bu abonelerin 80,8 milyonu 4,5G abonesidir" ifadelerini kullandı.

Genişbant internet abone sayısı 87,5 milyona çıktı

Makineler arası iletişim abone sayısının 7,2 milyona ulaştığını kaydeden Karaismailoğlu, taşınan mobil numara sayısının toplamda 155,1 milyon olduğuna vurgu yaptı. Bu çeyrekte ise 2,6 milyon numara taşındığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Toplam genişbant internet abone sayımız 69,7 milyonu mobil olmak üzere 87,5 milyona çıktı. Genişbant internet abone sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek oransal artış yüzde 32,2 ile 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında yaşandı. Bunu yüzde 10,8'lik bir oranla 'Kablo İnternet' abone sayısı takip etti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 206 GByte olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 11,3 Gigabyte'a ulaştı."

Türkiye'deki toplam fiber altyapı uzunluğunun yıllık yüzde 10,1 artarak 455 bin kilometreyi geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, sektördeki gelişmenin yılın son çeyreğinde de sürmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.