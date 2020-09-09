Son Dakika: Bakan Karaismailoğlu: Havacılıkta güven ve yolcu sayımız artıyor - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havacılıkta güven ve yolcu sayımız artıyor. Sadece ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 574 bine yakın oldu" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının tüm ülkeler için hem maddi hem de manevi anlamda olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, salgının ülke ekonomilerinde büyük tahribatlar yaptığını bildirdi. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ülkeler arası olduğu gibi şehirler arası uçuşların da bir dönem durduğunu daha sonra ise kısıtlamalarla uçuşların başladığını anımsatan Karaismailoğlu, "Koronavirüsün dünya ekonomisi ve sivil havacılığa yönelik çok büyük etkisi oldu. Keza Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre yıl sonuna kadar 2019 yılına göre yolcu sayısında yüzde 40 düşüş yaşanması ve havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar dolarlık bir düşüş öngörülüyor" dedi.