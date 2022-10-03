BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: HER AY BİR METRO YATIRIMI YAPARAK İSTANBULLULARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversite öğrencilerine 2022-2023 akademik yılının açılış ilk dersini verdi. Bakan Karaismailoğlu, dün açılışı yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'na değinerek, "İnşallah önümüzdeki aylarda, her ay İstanbul'da bir metro yatırımı yaparak, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya, İstanbulluların yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zeytinburnu'ndaki İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Burada öğrencilerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu başlıklı, akademik yılın açılış ilk dersini verdi. Açılış dersine, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Azmi Ofluoğlu, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bakan Karaismailoğlu'na üniversite tarafından mühendislik alanında fahri doktora unvanı da verildi.

HER AY İSTANBUL'A BİR METRO YATIRIMI

Açılış dersinde konuşan Bakan Karaismailoğlu, "2020-2050 yılları arasında ulaşıma yönelik talep yolcu sayısı kilometre cinsinden 2 katına çıkacak. Biz de 2 katına çıkacak yolculuk talebini karşılamak için de o alt yapıyı bugünden kuruyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimiz, Türkiye'nin hatta dünyanın merkezi. İstanbul'a ne yapsak azdır. Çok önemli bir yatırımı bakanlık olarak gerçekleştirerek, İstanbul Sabiha Gökçen'deki metro bağlantısını sağladık. İnşallah önümüzdeki aylarda, her ay İstanbul'da bir metro yatırımı yaparak, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya, İstanbulluların yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul gibi büyük metropollerde, trafik sıkışıklığının önüne geçmenin olmazsa olmazı, yerel yönetimlerin birinci görevi kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu ulaşım sistemi kurmak ve işletmektir. Buradaki eksikliği kapatmak için biz bakanlık olarak da çok önemli işler yapıyoruz. Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bağlayacak 7.4 kilometrelik bir metro hattını açtık. Önümüzdeki ay başka bir metro hattını açacağız. İstanbul Havalimanı'nı bağlayacağız. Ondan sonra yine devam edecek. Anadolu'da da çok kıymetli işler yapıyoruz. Ülkemizin doğusu batısı, kuzeyi güneyi fark etmiyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, ulaşımdan kaynaklı emisyonun azaltılmasıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

"TİCARİ KORİDOR DÜNYAYA ŞEKİL VERECEK"

Bakan Karaismailoğlu, "38 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin tam ortasındayız. Bugün şu anda Çin'den Avrupa'ya tam yıllık 710 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Biz de bu ticaret hacminden payımızı artırabiliriz, bütün alt yapımızı onun üzerine kuruyoruz. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Buradaki ticari yolları, koridorları görüyoruz. İnsanoğlu yaşadığı müddetçe bu ticari koridorlar bütün ülkelerin gelişmesine o ülkelerin fonksiyonlarına yön verdi. Türkiye üzerinden geçen orta koridor... Artık Çin'den Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz ticaret koridoru oluşturduk. Bu ticari koridor dünyaya şekil verecek" diye konuştu.

"DEMİRYOLLARINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPMAYA BAŞLADIK"

Bakan Karaismailoğlu, "Bugüne kadar karayollarında çok önemli bir alt yapı eksikliğini önemli şekilde tamamladık. Bundan sonra demiryollarımızı önemli yatırımlar yapmaya başladık. Şu an 13 bin kilometrenin üzerinde olan demiryolu hattımızı 2053 planlarımıza göre 28 bin kilometreye çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin önemli bütçesini artık demiryollarımıza ayırmış olduk. 8 ilde olan hızlı tren bağlantılı şehir sayımızı da 54'e çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL TURKSAT 6A'YI UZAYA FIRLATACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, "TÜRKSAT değerli şirketlerimizden biri. Önümüzdeki yıl Türksat 6A tamamen Türk mühendislerinin çalıştığı ve ürettiği bir uydu olarak uzaya fırlatacağız. Bunu fırlattığımızda uzayda kendi uydusuyla temsil eden 10 ülkeden biri olmuş olacağız" dedi.