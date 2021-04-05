Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır"

05.04.2021 12:34
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim"...

Bakan Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim"

"Karayollarımızda dijitalleşme dönemini başlatıyoruz"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, "Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 71. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen ulaştırma ve haberleşme hamlesi kapsamında yapılan 1 trilyon 86 milyar liranın üzerindeki yatırımlar içinde karayollarının her zaman önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Bu bütçenin yüzde 62'si karayollarımıza aktarılmış, bugüne dek karayollarımızın inşası ve iyileştirme projelerine yaptığımız yatırım 670 milyar lirayı aşmıştır. 2003-2020 yılları arasında yapılan bu harcamaların şimdiden Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolar katkısı olmuştur. Öte yandan, bu yatırımların etkisiyle yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik bir istihdam imkanı doğmuştur" diye konuştu.

Karayolu ağının gücüne güç katmak için 2003 yılında Acil Eylem Planı kapsamında başlatılan karayolu altyapı geliştirme seferberliğinde önemli mesafeler kat ettiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, 19 yıl önce mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 3,6 kat artırarak, 28 bin 204 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 2003'te sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimiz bu imkana kavuşmuştur. 2003'te bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 523 kilometreye ulaştırdık. 2003 öncesinde yıllık ortalama 7 bin kilometre asfalt yapılırken, şimdi yılda 14 bin kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yapıyoruz" dedi.

-"Kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 azalma sağlandı"

Karayollarında 2021-2023 arasında, "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ile birlikte "Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı"nı da açıkladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Yaptığımız güvenli ve kusursuz yollar sayesinde yıllarca ardı arkası kesilmeyen, tüm ülkeyi yasa boğan ölümlü trafik kazaları haberleri de artık yok denecek kadar azalmıştır. Karayollarımızda seyreden araç sayısı son 13 yılda yüzde 80 oranında artarken, 100 milyon taşıtkm. başına düşen kaza anında ölümler 5.72'den 1.21'e düşerek kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 azalma sağlandı. Yüz bin kişi başına trafik kazalarında can kaybında dünya ortalaması 18 iken, ülkemizde bu rakam, 2019 sonu itibariyle 6,6'ya gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamını, 2019 yılında hizmete sunarak Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları arasındaki bağlantıyı sağladıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde otoyolumuz sayesinde, Kapıkule'den Güneydoğu sınır noktasına kadar uzanan kesintisiz otoyol imkanını tesis ettik. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamladık ve trafiğe açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu da 18 Mart 2022'de tamamlayarak milletimizin asırlık bir hayalini daha gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin önemli turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli illerini, İzmir Limanı ile Marmara Bölgesine ve aynı şekilde Akdeniz'e bağlayacak büyük projelerimizden olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım çalışmalarına da devam ediyoruz" aktarımında bulundu.

- "Karayollarımızda dijitalleşme dönemini başlatıyoruz"

Teknolojik imkanlardan yararlanarak, ülke sathındaki tüm karayollarında hareketlilik, verimlilik ve güvenlik açısından merkezi olarak yönetimini, kontrolünü ve takibini yapacak bir sistemi hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bin 29 kilometre uzunluğundaki güzergahta fiber optik haberleşme altyapısını tamamladık. Ülkemizin en akıllı otoyolu olan Ankara-Niğde Otoyolu'nu 2020 yılında trafiğe açtık. Yerli ve milli ulaşım sistem altyapıları ile desteklenen otoyolumuzda 1,3 milyon metrelik fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol merkezlerimiz sürücülerimize hizmet veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen dünyada, ticaretin en hızlı şekilde yapılabilmesi ve mesafelerin kısaltılması için tüm ulaşım modlarının entegre çalışabilmesinin çok önemli olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle tüm ulaşım sistemlerimizi 'bütünleşik mod' esasına göre değerlendiriyoruz. Bu amacımız doğrultusunda karayolları ile birlikte, ülkemizdeki diğer tüm ulaşım ve iletişim modlarında büyük yatırımlara imza attık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hizmete sunduk. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de bir yıl içinde açacağız" şeklinde konuştu.

- "Bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı."

Demiryollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini ve Demiryolu Reformu'nu başlattıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2009 yılında hizmete açtığımız ilk projemiz olan Ankara-Eskişehir YHT hattından bugüne yaptığımız çalışmalarla, Türkiye, dünyanın sekizinci, Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldi. Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatları da yüksek hızlı tren hizmetini halkımız için vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdi. Öyle ki, bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı" ifadelerini aktardı.

Hızlı Tren anlamında şu anda çok önemli ve büyük projeleri hayata geçirdiklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı, Bursa-Yenişehir-Osmanaeli Hızlı Tren Hattı, Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Kapıkule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ve Sivas-Erzincan Hızlı Tren Hattı olmak üzere toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Sivas hattımızda sona yaklaştık. Son testlerimizi yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle inşallah bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas YHT hattı ile buluşturmuş olacağız" açıklamasında bulundu.

- "Kanal İstanbul projesi gibi Türkiye'nin geleceği için önemli ve stratejik bir projenin çok iyi anlaşılması ve gerekliliğinin doğru anlatılması zaruridir"

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, bu hat ile Türkiye'nin Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi dev projemiz Kanal İstanbul Türkiye'nin gündeminde. Bu yüzden Kanal İstanbul projesi gibi Türkiye'nin geleceği için önemli ve stratejik bir projenin çok iyi anlaşılması ve gerekliliğinin doğru anlatılması zaruridir. Dünyanın büyüyen ve gelişen ticaret yolları perspektifinden baktığımızda Kanal İstanbul'un aciliyeti zaten apaçık görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir"

Kanal İstanbul projesindeki son durum hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor: Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlar'dan geçen yük miktarı her yıl artacaktır. Buna bağlı olarak 2050 yılında yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı'ndaki olası bir duraksama dünya ve ülke ekonomisini çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil etmektedir. Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir suyolu olarak projelendirilmiştir. Bu proje Türkiye'nin vizyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerinden biridir. Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır
Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, İstanbul, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: 'Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır' - Son Dakika


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