Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'nun Abana ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da Abana ilçesini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile ilçeye gelen Bakan Karaismailoğlu, burada esnafı gezdi.

Sel felaketi nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, kendisine iletilen talepleri dinledi.

Belediye Meclis Üyesi Feridun Yıldız ve AK Parti Abana İlçe Başkanı Murat Baş ile de görüşen Karaismailoğlu, sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe merkezindeki çay bahçesinde vatandaşlarla da sohbet eden Karaismailoğlu, cuma namazını Sahil Yeni Camisi'nde kıldı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.