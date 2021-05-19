Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı paylaşımla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, bir video klip yayımladı.

Bakan Karaismailoğlu, 19 Mayıs'ı kutlayarak bir video klip yayımladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Bakan Karaismailoğlu, "102 sene önce yakılan bağımsızlık meşalesini Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimiz taşımaya devam edecek. Aklı hür, vicdanı hür gençlerimizle birlikte ileriye diyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş - Engin Yağcı/İHA)