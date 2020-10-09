Son dakika... Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, öğle saatlerinde Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Mardin 'deki temasları kapsamında Dargeçit ilçesine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konvoyunda bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü Destek Şube Müdürü Çetin Aslan 'ın 34 HA 0671 plakalı makam aracı, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada Aslan ile şoförü yaralandı.

MARDİN'de temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'nun konvoyunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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