Bakan Karaismailoğlu'nun "yardıma hazır" dediği  "Nene Hatun" havadan görüntülendi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'nun "yardıma hazır" dediği  "Nene Hatun" havadan görüntülendi

27.03.2021 12:23
Bakan Karaismailoğlu'nun

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi havadan görüntülendi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazayla ilgili, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." dedi. Karaismailoğlu, "Bizim Nene Hatun gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa gereğini yaparız" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'nun bahsettiği Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü arttırıyor.Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe, 4291 groston ağırlığa sahip "Nene Hatun", dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde 7/24 hizmet veriyor. 18 knot seyir hızına, 205 ton çeki gücüne sahip gemide, 20 yataklı hastane yer alıyor. Saatte 9600 metreküp su basabilen gemide yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor. Bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut. Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi bulunuyor. Dalgıçlar, 100 metreye kadar olan herhangi bir batığa, helyum-oksijen ve hava dalışları ile dalış yapabiliyor.


Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi
Bakan Karaismailoğlu'nun yardıma hazır dediği   Nene Hatun havadan görüntülendi

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı, Süveyş Kanalı, Nene Hatun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu'nun 'yardıma hazır' dediği  'Nene Hatun' havadan görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Bakan Soylu'nun merak edilen paylaşımının trafikte yayalara öncelik vermek için düzenlenen bir kampanya olduğu ortaya çıktı Bakan Soylu'nun merak edilen paylaşımının trafikte yayalara öncelik vermek için düzenlenen bir kampanya olduğu ortaya çıktı Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor! 2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!         
12:13
Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı         
11:58
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi         
11:18
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:33:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu'nun "yardıma hazır" dediği  "Nene Hatun" havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei