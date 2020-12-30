Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da - Son Dakika

Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da

30.12.2020 17:11

Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.

- Bakan Karaismailoğlu Ordu'da

ORDU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilk olarak sabah saatlerinde, geçtiğimiz aylarda sel felaketinin yaşandığı Giresun'un çeşitli noktalarında programlara katılarak, incelemelerde bulundu. Sel afetinin yaşandığı en önemli noktalardan olan Dereli içesinde de temaslarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, ardından ise Ordu'ya geldi.

Ordu'da, ilk olarak Vali Tuncay Sonel'i ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, valilik makamında Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve çeşitli protokol üyeleri ile birlikte basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ziyaret ve toplantıya katıldı.

Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da
Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da
Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da
Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da

Adil Karaismailoğlu, Bakan, Ordu, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: - Bakan Karaismailoğlu Ordu'da - Son Dakika


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