Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Şenpazar'da incelemelerini sürdürdü - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığını Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren Karaismailoğlu, Şenpazar'da çalışmaların sürdüğü dükkanları ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, temizlik çalışmalarında görev alan personelle de bir süre görüştü.