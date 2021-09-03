Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yok - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye veya KKTC kıyılarında ciddi bir kirlilik yokULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle bölgeye gelen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi. Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısı bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, an itibarı ile Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, Suriye kaynaklı petrol kirliliği ile ilgili yazılı açıklama yaptı. An itibarı ile Türkiye veya KKTC kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Tespit edilen çok küçük parçaların ise deniz unsurları ile toplanması pek mümkün değildir. Samandağ sahilinde dün görülen, denizde toplanması pek mümkün olmayan partiküller olup Hatay Valiliğimiz koordinasyonunda temizlenmektedir, bugün tamamlanacaktır. Sahile vurabilecek küçük kirlilikler de yine ilgili birimlerce temizlenecektir" dedi.