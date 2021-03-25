Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı

25.03.2021 15:08

Son dakika haberlerine göre Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) 2020-2021 Türk Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) 2020-2021 Türk Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen 'Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu, tüm Balkan coğrafyasını bir araya getiren GDAÜ'nün 25'inci yaşını kutladı. Bakan Karaismailoğlu, zorlu salgın döneminde bölgesel işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, bölgedeki komşuluk ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan GDAÜ'nün Türkiye için daha da önem kazandığını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, GDAÜ Türk Dönem Başkanlığı'nın, önceliklerinin ve faaliyetlerinin 'bölgesel sahiplenme' ve 'kapsayıcılık' ilkelerinin güçlendirilmesi hedefiyle tasarlandığını bildirdi. Küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için ticaret, enerji, ulaştırma ve dijital alanlarda bağlantısallığın büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Belirlenen önceliklerimizin en önemlilerinden biri de bölgesel bağlantısallığın tesis edilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu sebeple, dünya genelinde kesintisiz ulaştırma bağlantılarının tesis edilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası işbirliği zeminini oluşturan muhtelif girişimler geliştirilmektedir. Bunlar içerisinde, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları, Avrupa-Kafkasya- Asya Ulaşım Koridoru, Avrupa-Asya Ulaştırma Bağlantıları, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimi gibi pek çok koridor ve projeyi saymak mümkündür. Gerek bölge içerisinde gerekse komşu bölgelerle iyi tesis edilmiş, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin geliştirilmesi, hiç şüphesiz bölge sakinleri olarak küresel pazarlarda rekabet gücümüzün arttırılmasına, ekonomik büyümemize ve yeni iş imkanlarının doğmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bölge içerisindeki turizm, ticaret gibi sosyoekonomik ve kültürel faaliyetlerin canlandırılmasında da katalizör teşkil edecektir" ifadelerini kullandı.

'GDAÜ ŞEMSİYESİ ALTINDA BİR ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK'

Bakan Karaismailoğlu, işbirliğinin arttırılmasına yönelik bölge içindeki her türlü girişim ve çabaya azami katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bölgede üzerine eğilmemiz gereken konular arasında; bölgesel karşılıklı işletilebilirliğin arttırılması, çok modlu taşımacılığın geliştirilmesi, deniz limanlarının potansiyelinden tam olarak yararlanılması, havayolu taşımacılığında tarifeli seferlerde frekans ve nokta kısıtlamalarının kaldırılması, demir yolu bağlantılarının arttırılması ve ulaştırmada dijital teknolojilerin imkanlarından yararlanılması gibi başlıkları sıralamak mümkündür. Bu kapsamda, GDAÜ şemsiyesi altında bir Ulaştırma Çalışma Grubu kurulmasını önermek istiyoruz. Keza, her bir GDAÜ Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenli olarak Ulaştırma Bakanları Toplantısının gerçekleştirilmesi de temennimiz" diye konuştu.

Toplantı sonunda Türk Dönem Başkanlığı çerçevesinde bakanlıkça hazırlanan Ortak Bildiri Taslağı kabul edildi.

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Asya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Toplantısına katıldı - Son Dakika


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